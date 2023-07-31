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Бенчич — Потапова: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Вашингтоне

Бенчич — Потапова: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Вашингтоне
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Сегодня, 31 июля, состоится матч первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором за выход в следующий этап поборется российская теннисистка Анастасия Потапова, 26-я ракетка мира. Её соперницей будет спортсменка из Швейцарии Белинда Бенчич, 15-я в рейтинге WTA.

Матч запланирован на Грандстэнд и начнётся приблизительно в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анастасии Потаповой и Белинды Бенчич в первом круге соревнований в Вашингтоне.

Вашингтон (ж). 1-й круг
31 июля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
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Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Ранее у теннисисток было две личных встречи: Потапова и Бенчич играли друг с другом на хардовых турнирах в 2019 году в Торонто, где победу в двух сетах одержала теннисистка из Швейцарии, и в 2021 году на соревнованиях в Дубае, в которых сильнее была россиянка, обыгравшая соперницу в трёх сетах.

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