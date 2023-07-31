Чеккинато, Варильяс и Ван Аш завершили выступление на турнире в Кицбюэле

Сегодня, 31 июля, играются матчи первого круга турнира ATP в Кицбюэле (Австрия). Завершились четыре первых матча.
Словацкий теннисист Алекс Молчан одержал победу в матче с французом Люкой Ван Ашем со счётом 6:4, 6:3. Молчан выполнил две подачи навылет и допустил две двойные ошибки. На счету Люки четыре подачи навылет и одна двойная ошибка.
Колумбиец Даниэль-Элаи Галан победил итальянца Марко Чеккинато. Обе партии завершились со счётом 6:2 в пользу Галана. Чеккинато трижды подал навылет и допустил две двойные ошибки. На счету Галана семь подач навылет и одна двойная ошибка.
Испанец Альберт Рамос-Виньолас обыграл перуанца Хуана-Пабло Варильяса со счётом 6:1, 7:5. На счету Альберта восемь эйсов, а на счету Варильяса — четыре. У обоих — по одной двойной ошибке.
Аргентинец Гидо Андреосси обыграл австрийца Филипа Мисолича (5:7, 6:4, 6:2). У Андреосси четыре подачи навылет и три двойные ошибки, у Мисолича — семь эйсов и пять двойных ошибок.
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