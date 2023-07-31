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Самсонова — Коллинз: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Вашингтоне

Самсонова — Коллинз: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Вашингтоне
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Сегодня, 31 июля, состоится матч первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором за выход в следующий этап поборется действующая победительница соревнований российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я ракетка мира. Её соперницей будет спортсменка из США Даниэль Коллинз, 49-я в рейтинге WTA.

Матч начнётся приблизительно в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Даниэль Коллинз в первом круге соревнований в Вашингтоне.

Вашингтон (ж). 1-й круг
31 июля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
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Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Ранее у теннисисток не было ни одной личной встречи. В активе россиянки четыре титула в одиночном разряде: в 2021 году на турнире в Берлине (Германия), и в 2022 году – в Токио (Япония), Кливленде (США) и Вашингтоне (США).

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