Российские теннисисты играют в Чехии, несмотря на постановление правительства страны

В Либереце (Чехия) проходит челленджер. Сегодня, 31 июля, свои матчи проводили российские теннисисты Кирилл Киватцев и Денис Клок.

Киватцев встречался с австралийцем Мэттью Деллаведовой и одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Клок уступил аргентинцу Агустину Гомесу со счётом 3:6, 2:6.

28 июня 2023 года Чехия запретила своим сборным выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства.

Из страны была депортирована теннисистка Евгения Родина, ранее задержанная в аэропорту Праги. Родина планировала принять участие в хардовом турнире категории WTA-250, но была депортирована из Чехии. Евгения находится на 286-м месте в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации.