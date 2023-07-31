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Российские теннисисты играют в Чехии, несмотря на постановление правительства страны

Российские теннисисты играют в Чехии, несмотря на постановление правительства страны
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В Либереце (Чехия) проходит челленджер. Сегодня, 31 июля, свои матчи проводили российские теннисисты Кирилл Киватцев и Денис Клок.

Киватцев встречался с австралийцем Мэттью Деллаведовой и одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Клок уступил аргентинцу Агустину Гомесу со счётом 3:6, 2:6.

28 июня 2023 года Чехия запретила своим сборным выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства.

Из страны была депортирована теннисистка Евгения Родина, ранее задержанная в аэропорту Праги. Родина планировала принять участие в хардовом турнире категории WTA-250, но была депортирована из Чехии. Евгения находится на 286-м месте в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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