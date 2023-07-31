Борис Беккер отреагировал на титул Александра Зверева на домашнем турнире в Гамбурге

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на то, что олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев завоевал титул на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Напомним, в финале соревнований Зверев в двух сетах обыграл 57-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3. Для Александра этот титул стал первым после страшной травмы в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.

«Потрясающее выступление на родной земле! Ты должен гордиться собой!» — написал Беккер в своих социальных сетях.

Благодаря победе в Гамбурге Александр Зверев поднялся на 16-ю строчку рейтинга ATP.