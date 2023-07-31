Даниил Медведев провёл совместную тренировку с сыном легендарного Бьорна Борга

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев провёл совместную тренировку в академии Патрика Муратоглу с 20-летним шведом Лео Боргом, сыном 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бьорна Борга. Соответствующее фото появилось в социальных сетях Лео.

Отметим, что в июле Борг-младший одержал первую в своей карьере победу на уровне ATP. Это произошло на турнире в Бостаде (Швеция).

Ранее Медведев по неизвестной причине отказался от участия в турнире категории ATP-500, который пройдёт в Вашингтоне (США) с 31 июля по 6 августа. Даниил мог быть посеян на нём под первым номером. Ближайшие турниры, на которые заявлен Медведев, — «Мастерсы» в Торонто (Канада, 7–13 августа) и Цинциннати (США, 13–20 августа). Затем теннисист сыграет на US Open, который пройдёт в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября.