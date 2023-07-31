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Фото: Александр Зверев привёз трофей за победу в Гамбурге домой к отцу и маме

Фото: Александр Зверев привёз трофей за победу в Гамбурге домой к отцу и маме
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Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат олимпийского чемпиона 2020 года, бывшей второй ракетки мира Александра Зверева, опубликовал в социальных сетях милое семейное фото. На нём Александр позирует с личным тренером, отцом Александром и мамой Ириной (советские теннисисты, эмигрировавшие из СССР), собаками и трофеем за победу на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

«Трофей дома», — подписал фото Миша.

Фото: из личного архива Миши Зверева

Напомним, в финале соревнований в Гамбурге Зверев в двух сетах обыграл 57-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3. Это первый выигранный титул Зверева начиная с Итогового турнира ATP в 2021 году, а также 20-й выигранный турнир в одиночном разряде. Благодаря победе в Гамбурге Александр поднялся на 16-ю строчку рейтинга ATP.

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