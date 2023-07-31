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Самсонова уверенно обыграла финалистку Australian Open Коллинз на турнире в Вашингтоне

Самсонова уверенно обыграла финалистку Australian Open Коллинз на турнире в Вашингтоне
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18-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно стартовала на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США), действующей чемпионкой которого является.

В матче первого круга Самсонова (8) со счётом 6:1, 6:3 обыграла финалистку Открытого чемпионата Австралии – 2022, бывшую седьмую ракетку мира американку Даниэль Коллинз (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 15 минут. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коллинз один эйс, восемь двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде Самсоновой предстоит встретиться с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия).

Вашингтон (ж). 1-й круг
31 июля 2023, понедельник. 19:05 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Даниэль Коллинз
49
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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