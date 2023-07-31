Каспер Рууд принял участие в эффектной фотосессии, примерив на себя образ викинга

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал снимки с необычной фотосессии. Он снялся в образе викинга.

«Этим летом мне выпала честь поработать со всемирно известным фотографом и филантропом Дэвидом Ярроу во время его посещения Норвегии, и вот результат! Я так взволнован результатом, для меня большая честь стать частью его удивительной работы. Мы провели такой весёлый день, делая эти фотографии, а грозная норвежская погода сделала результат ещё лучше!» — подписал снимки Рууд.

На прошедшей неделе Рууд остановился в шаге от полуфинала грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинальном матче Каспер со счётом 0:6, 4:6 проиграл 71-й ракетке мира, французу Артюру Филу.