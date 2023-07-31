Виктория Азаренко высказалась о предстоящем матче с Элиной Свитолиной в Вашингтоне

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с украинкой Элиной Свитолиной в первом круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

На прошедшем Уимблдоне Азаренко проиграла Свитолиной в трёх сетах в 1/8 финала.

«Она возвращается в тур, так что защищать ей нечего, есть только то, что нужно выиграть. В некотором смысле я бы сказала, что это преимущество, но всё зависит от вашего восприятия. Я думаю, что это определённо помогает ей играть более свободно. Она играет очень хорошо, результат налицо. Я с нетерпением жду этого матча. Это будет совершенно другой матч (если сравнивать с Уимблдоном-2023), на другом покрытии, в другом городе. Это будет битва, как и всегда», — сказала Азаренко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.