Виктория Азаренко высказалась о предстоящем матче с Элиной Свитолиной в Вашингтоне

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с украинкой Элиной Свитолиной в первом круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
На прошедшем Уимблдоне Азаренко проиграла Свитолиной в трёх сетах в 1/8 финала.
«Она возвращается в тур, так что защищать ей нечего, есть только то, что нужно выиграть. В некотором смысле я бы сказала, что это преимущество, но всё зависит от вашего восприятия. Я думаю, что это определённо помогает ей играть более свободно. Она играет очень хорошо, результат налицо. Я с нетерпением жду этого матча. Это будет совершенно другой матч (если сравнивать с Уимблдоном-2023), на другом покрытии, в другом городе. Это будет битва, как и всегда», — сказала Азаренко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.
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