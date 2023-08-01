Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Новак Джокович собирается сыграть в парном разряде «Мастерса» в Цинциннати

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявился в парный разряд турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Он планирует сыграть вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем.

Также в парном разряде Цинциннати собираются сыграть такие сильные одиночники, как:

Стефанос Циципас (Греция) вместе с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной;

Андрей Рублёв (Россия) вместе с австралийцем Максом Пёрселлом;

Карен Хачанов (Россия) вместе с нидерландцем Робином Хасе;

Александр Зверев (Германия) вместе с бразильцем Марсело Мело.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 13 по 20 августа. Джокович не сыграет на турнире в Торонто (Канада), который состоится перед Цинциннати, из-за усталости.