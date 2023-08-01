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Новак Джокович собирается сыграть в парном разряде «Мастерса» в Цинциннати

Новак Джокович собирается сыграть в парном разряде «Мастерса» в Цинциннати
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявился в парный разряд турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Он планирует сыграть вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем.

Также в парном разряде Цинциннати собираются сыграть такие сильные одиночники, как:

Стефанос Циципас (Греция) вместе с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной;
Андрей Рублёв (Россия) вместе с австралийцем Максом Пёрселлом;
Карен Хачанов (Россия) вместе с нидерландцем Робином Хасе;
Александр Зверев (Германия) вместе с бразильцем Марсело Мело.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 13 по 20 августа. Джокович не сыграет на турнире в Торонто (Канада), который состоится перед Цинциннати, из-за усталости.

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