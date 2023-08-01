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Винус Уильямс получила уайлд-кард от организаторов турнира WTA-1000 в Цинциннати

Винус Уильямс получила уайлд-кард от организаторов турнира WTA-1000 в Цинциннати
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард от организаторов турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который пройдёт с 14 по 20 августа.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Цинциннати является шестая ракетка мира француженка Каролин Гарсия.

Ранее 43-летняя Винус вернулась из Лондона, где выступила на Уимблдоне, который выигрывала пять раз. В матче первого круга получившая уайлд-кард Винус в первом круге проиграла бронзовому призёру Олимпиады-2020, бывшей третьей ракетке мира украинке Элине Свитолиной (WC) со счётом 4:6, 3:6. Стоит отметить, что Элина в итоге дошла до полуфинала.

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