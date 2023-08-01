Фото: Эмоции Свитолины после победы над Азаренко на турнире в Вашингтоне
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
После матча украинца эмоционально отпраздновала победу. Также после игры она поблагодарила болельщиков и оставила свой автограф желающим.
В следующем матче Свитолина может встретиться с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в своём матче первого круга встретится с представительницей Бельгии Элисой Мертенс.
Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финальном матче прошлого года обыграла эстонку Кайю Канепи.
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