Фото: Эмоции Свитолины после победы над Азаренко на турнире в Вашингтоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

После матча украинца эмоционально отпраздновала победу. Также после игры она поблагодарила болельщиков и оставила свой автограф желающим.

В следующем матче Свитолина может встретиться с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в своём матче первого круга встретится с представительницей Бельгии Элисой Мертенс.

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финальном матче прошлого года обыграла эстонку Кайю Канепи.