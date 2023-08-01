Элина Свитолина: ужасно, что в спортивном мире наш выбор не получает уважения

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась относительно поддержки Украины в спортивном мире.
О том, что WTA позволила каждому игроку самостоятельно принимать решение о рукопожатии: «Другие спортивные федерации должны поступить так же. Они должны уважать наше решение, решение нашей страны. Это ужасно, что в спортивном мире наш выбор не получает уважения».
Об отмене запрета на участие в соревнованиях с россиянами и белорусами: «Думаю, это было правильное решение».
Также Свитолина отметила, что министр спорта «делает всё возможное», чтобы вместе с МОК найти решение, которое бы уважало украинскую позицию при взаимодействии с белорусами и россиянами на соревнованиях. Исключение надо делать только в том случае, если российские и белорусские спортсмены «выступят с чётким заявлением против своих правительств» и будут продолжать это делать в течение определённого времени.
О том, что мировые спортсмены могут делать больше для поддержки Украины: «Высказываться по этому поводу — самое малое, что они могут сделать, чтобы повысить осведомлённость о том, что происходящее до сих пор продолжается», — приводит слова Свитолиной Atlantic Council.
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