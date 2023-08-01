Касаткина уверенно обыграла Мертенс в 1/16 финала турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс на турнире в Вашингтоне. Матч завершился победой россиянки со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час и 44 минуты. За это время Касаткина сделала одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. На счету Мертенс нет подач навылет, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем матче Касаткина встретится с победителем пары украинкой Элиной Свитолиной.

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова.