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Касаткина уверенно обыграла Мертенс в 1/16 финала турнира в Вашингтоне

Касаткина уверенно обыграла Мертенс в 1/16 финала турнира в Вашингтоне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс на турнире в Вашингтоне. Матч завершился победой россиянки со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час и 44 минуты. За это время Касаткина сделала одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. На счету Мертенс нет подач навылет, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем матче Касаткина встретится с победителем пары украинкой Элиной Свитолиной.

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова.

Вашингтон (ж). 1-й круг
01 августа 2023, вторник. 04:35 МСК
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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