НОК Латвии потребовал объяснений от теннисистки Висмане, выступившей в паре с россиянкой

Национальный олимпийский комитет Латвии потребовал от латвийской теннисистки Даниэлы Висмане объяснений за выступление на международных соревнованиях в паре с россиянкой Дарьей Астаховой. Спортсменки сыграли в дуэте в парном разряде на грунтовом турнире ITF в Хорбе (Германия) и одержали победу на соревнованиях, обыграв в финале пару, состоящую из немки Лауры Бёнер и аргентинки Берты Бонарди.
«Во-первых, это выбор спортсмена — с кем он играет. Во-вторых, если было принято такое решение, нужно нести ответственность за свои действия. Мы будем требовать от спортсменки объяснений и проведём беседу с Латвийским теннисным союзом о том, как действовать в подобной ситуации», — приводит слова генерального секретаря НОК Латвии Карлиса Лейниекса ТАСС со ссылкой на эфире станции «Латвийское радио».
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