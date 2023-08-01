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НОК Латвии потребовал объяснений от теннисистки Висмане, выступившей в паре с россиянкой

НОК Латвии потребовал объяснений от теннисистки Висмане, выступившей в паре с россиянкой
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Национальный олимпийский комитет Латвии потребовал от латвийской теннисистки Даниэлы Висмане объяснений за выступление на международных соревнованиях в паре с россиянкой Дарьей Астаховой. Спортсменки сыграли в дуэте в парном разряде на грунтовом турнире ITF в Хорбе (Германия) и одержали победу на соревнованиях, обыграв в финале пару, состоящую из немки Лауры Бёнер и аргентинки Берты Бонарди.

«Во-первых, это выбор спортсмена — с кем он играет. Во-вторых, если было принято такое решение, нужно нести ответственность за свои действия. Мы будем требовать от спортсменки объяснений и проведём беседу с Латвийским теннисным союзом о том, как действовать в подобной ситуации», — приводит слова генерального секретаря НОК Латвии Карлиса Лейниекса ТАСС со ссылкой на эфире станции «Латвийское радио».

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