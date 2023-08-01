Соболенко: вернуть повязку на голове? Моё тело и так покрыто забавными полосками от загара

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно ответила на просьбу подписчика вернуть в свой образ на корте повязку на голову.
«Ха-ха-ха. Моё тело и так покрыто забавными полосками от загара… Ещё одной я не вынесу», — написала Соболенко, приложив фото в купальнике.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В данный момент Соболенко отдыхает после выступления на Уимблдоне-2023 и готовится к продолжению сезона на харде. Арина (2) дошла в Лондоне до полуфинала, где со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 уступила трёхкратной финалистке турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер. Победительницей турнира в итоге стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Отметим, что в случае победы над Жабер Соболенко опередила бы Игу Свёнтек и заняла бы первую позицию в рейтинге WTA.
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