«Решение запоздало на 18 месяцев». Азаренко — об объявлениях про отсутствие рукопожатий

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, действующая 19-я ракетка мира, прокомментировала решение организаторов турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) объявлять зрителям об отсутствии рукопожатий между спортсменками из России и Беларуси и украинскими теннисистками при их личных встречах.
«Мне всё равно, правда. Как долго мы собираемся говорить об этом? Это настолько важно? Интересно ли людям, что журналисты постоянно пишут об одном и том же? Такого рода решение — что-то объяснять болельщикам — уже запоздало на 18 месяцев», — сказала теннисистка на пресс-конференции.
В первом круге турнира в Вашингтоне Виктория Азаренко играла с украинкой Элиной Свитолиной. По ходу их встречи зрителям было показано объявление об отсутствии рукопожатий между теннисистками. Публика не стала освистывать ни одну из спортсменок после матча.
В прошлую встречу Азаренко и Свитолиной, на Уимблдоне, белоруска была освистана зрителями за якобы отказ от рукопожатия. WTA была вынуждена выпустить заявление о том, что украинки не жмут руки представительницам России и Беларуси.
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