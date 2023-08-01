Ига Свёнтек ответила на критику своего выступления на турнире WTA-250 в Варшаве

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, ответила на критику своего выступления на турнире WTA-250 в Варшаве (Польша). Ранее многие теннисные болельщики писали в социальных сетях о том, что эти соревнования были не так важны для спортсменки, побеждавшей на турнирах гораздо большего масштаба.

«Вот это была неделя… Не скрывала и не буду скрывать, что этот турнир был для меня важным и сложным по многим причинам. Поэтому я очень горжусь своим выступлением. Где-то читала, что этот турнир не имеет для меня значения, потому что впереди будут турниры WTA-1000 в Канаде и США. Ну что ж… Этот турнир был действительно важен для меня, и я рада, что получила столько поддержки и позитива от зрителей. Спасибо, и до скорой встречи», — написала теннисистка в социальных сетях.

Турнир в Варшаве стал первой победой Свёнтек на соревнованиях категории WTA-250. До этого теннисистка выиграла четыре турнира «Большого шлема», пять турниров категории WTA-1000 и пять — категории WTA-500.