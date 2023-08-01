«Вот оно — счастье». Елена Веснина показала, как отпраздновала 37-й день рождения

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина опубликовала в социальных сетях пост в честь празднования своего дня рождения. Сегодня, 1 августа Весниной исполнилось 37 лет. Она отметила эту дату в Сочи с семьей.
«Вот оно — счастье», — подписала фото Веснина.
Отметим, что 26 мая Веснина во второй раз стала мамой. У Елены и её мужа Павла родилась ещё одна дочь, которую назвали Анной. Первая, Лиза, появилась на свет в 2018 году.
Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв. Вместе с Вероникой Кудерметовой на том же турнире Елена была в шаге от бронзовой медали, но россиянки проиграли матч за третье место с матчболов. Веснина также является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой. Отметим, что официально профессиональную карьеру Елена не завершала.
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