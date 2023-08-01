Видеообзор напряжённого матча Свитолиной с Азаренко на старте турнира в Вашингтоне

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

В стартовом матче Свитолина (WC) со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира, белоруску Викторию Азаренко. Продолжительность встречи составила 1 часа 48 минут. За это время Свитолина сделала четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 9 из 11 брейк-пойнтов. На счету Азаренко одна подача навылет, шесть двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 10.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данной встречи.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA

Следующей соперницей Свитолиной в Вашингтоне станет первая ракетка России Дарья Касаткина (5).