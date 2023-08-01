Селиваненко поделился ожиданиями от матча Касаткиной и Свитолиной в Вашингтоне

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча россиянки Дарьи Касаткиной, 11-й ракетки мира, и украинки Элины Свитолиной, 27-й ракетки мира. Теннисистки сыграют друг с другом в матче второго круга турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).
«Это будет интересный матч. Касаткина и Свитолина прекрасно знают друг друга. Их встреча на «Ролан Гаррос» была напряжённой, но тогда Элина одержала верх. Украинка отлично выступила на Уимблдоне и находится на подъёме. А у Дарьи матч первого круга с Мертенс оказался неровным.
Как всегда в таких встречах, очень многое будет зависеть от психологии и от того, кто сможет выиграть наиболее важные мячи», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.
Напомним, ранее Касаткина и Свитолина встречались друг с другом семь раз. Российская теннисистка проиграла во всех матчах с украинкой.
- 1 августа 2023
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
19:57
-
19:34
-
19:21
-
18:46
-
18:37
-
18:31
-
17:57
-
17:37
-
16:36
-
14:13
-
13:19
-
11:40
-
10:54
-
10:42
-
10:26
-
09:54
-
09:12
-
07:15
-
06:26
-
05:00
-
04:30
-
03:23
-
00:37
-
00:28
-
00:06
- 31 июля 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:27
-
22:44
-
22:26
-
21:54
-
21:42