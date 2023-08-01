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Селиваненко поделился ожиданиями от матча Касаткиной и Свитолиной в Вашингтоне

Селиваненко поделился ожиданиями от матча Касаткиной и Свитолиной в Вашингтоне
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча россиянки Дарьи Касаткиной, 11-й ракетки мира, и украинки Элины Свитолиной, 27-й ракетки мира. Теннисистки сыграют друг с другом в матче второго круга турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

«Это будет интересный матч. Касаткина и Свитолина прекрасно знают друг друга. Их встреча на «Ролан Гаррос» была напряжённой, но тогда Элина одержала верх. Украинка отлично выступила на Уимблдоне и находится на подъёме. А у Дарьи матч первого круга с Мертенс оказался неровным.

Как всегда в таких встречах, очень многое будет зависеть от психологии и от того, кто сможет выиграть наиболее важные мячи», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Напомним, ранее Касаткина и Свитолина встречались друг с другом семь раз. Российская теннисистка проиграла во всех матчах с украинкой.

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