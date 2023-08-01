Кырстя стала соперницей Самсоновой во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне

Определилась соперница российской теннисистки Людмилы Самсоновой, 18-й ракетки мира, по второму кругу турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), где спортсменка защищает прошлогодний титул. Ей стала 32-я ракетка мира из Румынии Сорана Кырстя, обыгравшая в стартовом матче турнира 36-ю ракетку мира из Хорватии Петру Мартич.

Матч румынки и хорватки продолжался 1 час 50 минут и завершился со счётом 6:3, 7:6 (15:13). Сорана Кырстя по ходу встречи выполнила три эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а также допустила три двойные ошибки. На счету Петры Мартич шесть подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из семи и девять двойных ошибок.

Ранее Людмила Самсонова и Сорана Кырстя ни разу не играли друг с другом.