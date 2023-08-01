Ана Иванович трогательно поздравила своего мужа Бастиана Швайнштайгера с днём рождения
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Бывшая сербская теннисистка, экс-первая ракетка мира Ана Иванович трогательно поздравила своего мужа, бывшего немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера, с днём рождения. Спортсменка опубликовала новую семейную фотографию в социальных сетях.
Фото: Социальные сети Аны Иванович
«Я невероятно благодарна за то, что могу разделить свою жизнь, любовь и родительство с такием невероятным человеком, как ты», — подписала спортсменка новый пост.
Напомним, Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер объявили о своих отношениях осенью 2014 года, а в июле 2016 года пара поженилась. Уже в декабре 2016 года теннисистка в возрасте 29 лет завершила карьеру. Весной 2018 года у пары родился сын Лука, а уже летом 2019 года Иванович родила второго сына — Леона.
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