Дженнифер Брэйди выиграла свой первый матч уровня WTA после возвращения в тур

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди, финалистка Australian Open в 2021 году и бывшая 13-я ракетка мира, ныне занимающая 1056-ю строчку рейтинга WTA, выиграла свой первый матч уровня WTA после возвращения в профессиональный тур. Спортсменка не выступала из-за травм 23 месяца, а в текущем сезоне провела только третий свой матч.
Сегодня, 1 августа, Брэйди разгромила 28-ю ракетку мира из Украины Ангелину Калинину в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), на котором американка выступает по защищённому рейтингу. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Дженнифер Брэйди реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, а также допустила только одну двойную ошибку. На счету Ангелины Калининой — один реализованный брейк-пойнт (100%) и пять двойных ошибок. Также каждая из спортсменок выполнила по два эйса.
Во втором круге Брэйди сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 24) — Мэдисон Кис (США, 16).
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