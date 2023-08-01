Брэйди прокомментировала свою первую за 23 месяца победу уровня WTA
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Американская теннисистка Дженнифер Брэйди, которая сегодня, 1 августа, одержала свою первую победу уровня WTA после 23 месяцев отсутствия в туре из-за проблем со здоровьем, прокомментировала свой успешный старт на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).
«Я очень довольна тем, что я вышла, справилась со своими эмоциями, осталась верной плану на игру и смогла одержать победу. Теннис — часть моей личности, и я надеюсь, что больше никогда её не потеряю. Я счастлива просто находиться здесь и соревноваться с лучшими», — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.
В первом круге Вашингтона Брэйди разгромила 28-ю ракетку мира, украинскую теннисистку Ангелину Калинину. Их мачт завершился со счётом 6:2, 6:1.
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