Брэйди прокомментировала свою первую за 23 месяца победу уровня WTA

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди, которая сегодня, 1 августа, одержала свою первую победу уровня WTA после 23 месяцев отсутствия в туре из-за проблем со здоровьем, прокомментировала свой успешный старт на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).

«Я очень довольна тем, что я вышла, справилась со своими эмоциями, осталась верной плану на игру и смогла одержать победу. Теннис — часть моей личности, и я надеюсь, что больше никогда её не потеряю. Я счастлива просто находиться здесь и соревноваться с лучшими», — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.

В первом круге Вашингтона Брэйди разгромила 28-ю ракетку мира, украинскую теннисистку Ангелину Калинину. Их мачт завершился со счётом 6:2, 6:1.