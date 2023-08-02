Тимофеева поздравила Веснину с днём рождения, поделившись архивной фотографией

Российская теннисистка Мария Тимофеева поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку 2016 года, победительницу трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде из России Елену Веснину, поделившись архивной совместной фотографией.
Фото сделано в 2009 году, когда Тимофеевой было всего пять лет, а Веснина входила в топ-30 в одиночном и парном рейтингах WTA.
Фото: Социальные сети Марии Тимофеевой
Напомним, вчера, 1 августа, Елене Весниной исполнилось 37 лет. Теннисистка является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде, чемпионкой «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014 и Уимблдона-2017 в парном разряде, а также победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде в 2016 году.
19-летняя Мария Тимофеева в конце июля выиграла свой дебютный титул WTA — на турнире в Будапеште (Венгрия).
- 2 августа 2023
-
00:20
- 1 августа 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:00
-
21:35
-
21:11
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
19:57
-
19:34
-
19:21
-
18:46
-
18:37
-
18:31
-
17:57
-
17:37
-
16:36
-
14:13
-
13:19
-
11:40
-
10:54
-
10:42
-
10:26
-
09:54
-
09:12
-
07:15
-
06:26
-
05:00
-
04:30
-
03:23
-
00:37