Тимофеева поздравила Веснину с днём рождения, поделившись архивной фотографией

Российская теннисистка Мария Тимофеева поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку 2016 года, победительницу трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде из России Елену Веснину, поделившись архивной совместной фотографией.

Фото сделано в 2009 году, когда Тимофеевой было всего пять лет, а Веснина входила в топ-30 в одиночном и парном рейтингах WTA.

Фото: Социальные сети Марии Тимофеевой

Напомним, вчера, 1 августа, Елене Весниной исполнилось 37 лет. Теннисистка является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде, чемпионкой «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014 и Уимблдона-2017 в парном разряде, а также победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде в 2016 году.

19-летняя Мария Тимофеева в конце июля выиграла свой дебютный титул WTA — на турнире в Будапеште (Венгрия).