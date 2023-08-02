Аслан Карацев проиграл Фрэнсису Тиафо и покинул турнир ATP-500 в Вашингтоне

Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались российский теннисист Аслан Карацев (75-е место в рейтинге) и американец Фрэнсис Тиафо (10). Американский теннисист одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) и вышел в следующий круг.

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. По ходу встречи Аслан Карацев выполнил семь эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх (0%) и допустил пять двойных ошибок. На счету Фрэнсиса Тиафо в этом матче восемь эйсов, нет реализованных брейк-пойнтов (0%) и две двойные ошибки.

В матче 3-го круга турнира Фрэнсис Тиафо встретится с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном (149). Игра запланирована на 3 августа.