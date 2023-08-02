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Аслан Карацев проиграл Фрэнсису Тиафо и покинул турнир ATP-500 в Вашингтоне

Аслан Карацев проиграл Фрэнсису Тиафо и покинул турнир ATP-500 в Вашингтоне
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Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались российский теннисист Аслан Карацев (75-е место в рейтинге) и американец Фрэнсис Тиафо (10). Американский теннисист одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) и вышел в следующий круг.

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. По ходу встречи Аслан Карацев выполнил семь эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх (0%) и допустил пять двойных ошибок. На счету Фрэнсиса Тиафо в этом матче восемь эйсов, нет реализованных брейк-пойнтов (0%) и две двойные ошибки.

В матче 3-го круга турнира Фрэнсис Тиафо встретится с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном (149). Игра запланирована на 3 августа.

Вашингтон (м). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 02:10 МСК
Аслан Карацев
75
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 5  
7 7 		7 7  
         
Фрэнсис Тиафо
10
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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