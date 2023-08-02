Александр Шевченко одолел 26-ю ракетка мира Себастьяна Корда на турнире в Вашингтоне

Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались российский теннисист Александр Шевченко (93-е место в рейтинге) и американец Себастьян Корда (26-я ракетка мира). Россиянин одержал победу со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4 и вышел в следующий круг.

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. Александр смог исполнить пять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 из 15 доступных брейк-пойнтов. В свою очередь, Корда отметился восемью эйсами, исполнил четыре двойные ошибки и смог реализовать лишь 5 из 24 заработанных брейк-пойнтов.

В матче 3-го круга турнира Шевченко встретится с победителем матча француза Грегуара Баррера и британца Даниэля Эванса.