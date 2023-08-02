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Александр Шевченко одолел 26-ю ракетка мира Себастьяна Корда на турнире в Вашингтоне

Александр Шевченко одолел 26-ю ракетка мира Себастьяна Корда на турнире в Вашингтоне
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Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались российский теннисист Александр Шевченко (93-е место в рейтинге) и американец Себастьян Корда (26-я ракетка мира). Россиянин одержал победу со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4 и вышел в следующий круг.

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. Александр смог исполнить пять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 из 15 доступных брейк-пойнтов. В свою очередь, Корда отметился восемью эйсами, исполнил четыре двойные ошибки и смог реализовать лишь 5 из 24 заработанных брейк-пойнтов.

В матче 3-го круга турнира Шевченко встретится с победителем матча француза Грегуара Баррера и британца Даниэля Эванса.

Вашингтон (м). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 03:55 МСК
Себастьян Корда
26
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 4 4
5 		7 7 6
         
Александр Шевченко
93
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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