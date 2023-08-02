Стефанос Циципас рассказал о работе со своим отцом в качестве тренера

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о работе со своим отцом Апостолосом Циципасом в качестве личного тренера спортсмена.
«Чем старше я становлюсь, тем тяжелее мне работать с папой. Но для меня он правильный человек. У нас разные взгляды, но он даёт мне разные точки зрения. Хотя иногда это вызывает напряжение», — приводит слова Циципаса Yahoo Sport.
Ранее стало известно, что в команду Циципаса вернулся в качестве тренера бывший австралийский теннисист, финалист двух турниров «Большого шлема» Марк Филиппуссис. Спортсмен разорвал работу с австралийцем два месяца назад, однако было принято решение возобновить сотрудничество. Сообщается, что Филиппуссис подписал контракт до конца 2023 года, а Апостолос Циципас продолжит сопровождать сына, но на меньшем количестве турниров.
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