«Он очень опасен». Тиафо прокомментировал свою победу над Карацевым в Вашингтоне
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Американский теннисист, десятая ракетка мира Фрэнсис Тиафо прокомментировал свой выход в 1/8 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне (США). Сегодня, 2 августа, ночью спортсмен в двух сетах второго круга соревнований обыграл 75-ю ракетку мира из России Аслана Карацева.
«Невероятный матч был сегодня. Всё время было очень сложно, Аслан заставил меня просто заслужить эту победу. Но я очень рад пройти через это. Он очень сложный соперник, он полуфиналист турнира «Большого шлема», он очень, очень опасен. Сложный матч для старта», — приводит слова Тиафо пресс-служба ATP.
В третьем круге турнира в Вашингтоне Фрэнсис Тиафо, второй сеяный, сыграет со 149-й ракеткой мира из Китая Цзюнчэн Шаном, квалифаером соревнований.
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