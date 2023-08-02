«Он очень опасен». Тиафо прокомментировал свою победу над Карацевым в Вашингтоне

Американский теннисист, десятая ракетка мира Фрэнсис Тиафо прокомментировал свой выход в 1/8 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне (США). Сегодня, 2 августа, ночью спортсмен в двух сетах второго круга соревнований обыграл 75-ю ракетку мира из России Аслана Карацева.

«Невероятный матч был сегодня. Всё время было очень сложно, Аслан заставил меня просто заслужить эту победу. Но я очень рад пройти через это. Он очень сложный соперник, он полуфиналист турнира «Большого шлема», он очень, очень опасен. Сложный матч для старта», — приводит слова Тиафо пресс-служба ATP.

В третьем круге турнира в Вашингтоне Фрэнсис Тиафо, второй сеяный, сыграет со 149-й ракеткой мира из Китая Цзюнчэн Шаном, квалифаером соревнований.