Свитолина – Касаткина: во сколько начнётся матч Вашингтона, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 августа, состоится матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с представительницей Украины Элиной Свитолиной (27-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте теннисного центра имени Уильяма Фитцджеральда и начнётся не раньше 21:00 мск.

В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Дарья Касаткина.

В первом круге турнира в Вашингтоне Касаткина обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс (29-я в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 7:5, а Свитолина одержала победу над 19-й ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко со счётом 7:6 (7:2), 6:4.