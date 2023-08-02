«Уже в пути». Осака намекнула на возвращение в тур вскоре после рождения ребёнка

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака намекнула, что может вернуться в тур вскоре после рождения первого ребёнка.

Один из болельщиков в социальных сетях обратился к теннисистке и попросил её как можно скорее вернуться на соревнования.

«Уже в пути», — написала Осака в ответ.

Напомним, в январе стало известно о беременности Осаки. В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях. 25-летняя Осака провалила последний в прошлом сезоне турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат США. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд.

В начале июля Осака впервые стала мамой. Теннисистка родила девочку, которую назвала Шай.