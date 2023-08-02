Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв рассказал, когда одежда его бренда Rublo поступит в продажу

Рублёв рассказал, когда одежда его бренда Rublo поступит в продажу
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, рассказал, когда одежда его бренда Rublo поступит в продажу.

«Первый запуск должен был поступить в продажу раньше. Но были проблемы с некоторыми юридическими вопросами, которые нужно было решить, например, с подключением бизнес-аккаунта к сайту. Это не так сложно, просто требует времени. Но почти всё уже получилось, поэтому, надеюсь, в ближайшие недели всё случится», — приводит слова Рублёва издание The Tennis Circle.

Напомним, россиянин играет в собственном бренде с начала текущего сезона. Ранее спортсмен выступал в одежде марки Nike. Как отмечал Рублёв, цель его бренда — повышение осведомлённости о равенстве и доброте в надежде сделать мир лучше.

Материалы по теме
Медведев разомнётся на двух «Мастерсах» перед US Open! Расписание турниров августа
Медведев разомнётся на двух «Мастерсах» перед US Open! Расписание турниров августа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023