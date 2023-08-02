Рублёв рассказал, когда одежда его бренда Rublo поступит в продажу

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, рассказал, когда одежда его бренда Rublo поступит в продажу.

«Первый запуск должен был поступить в продажу раньше. Но были проблемы с некоторыми юридическими вопросами, которые нужно было решить, например, с подключением бизнес-аккаунта к сайту. Это не так сложно, просто требует времени. Но почти всё уже получилось, поэтому, надеюсь, в ближайшие недели всё случится», — приводит слова Рублёва издание The Tennis Circle.

Напомним, россиянин играет в собственном бренде с начала текущего сезона. Ранее спортсмен выступал в одежде марки Nike. Как отмечал Рублёв, цель его бренда — повышение осведомлённости о равенстве и доброте в надежде сделать мир лучше.