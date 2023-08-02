Рублёв рассказал, когда одежда его бренда Rublo поступит в продажу
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, рассказал, когда одежда его бренда Rublo поступит в продажу.
«Первый запуск должен был поступить в продажу раньше. Но были проблемы с некоторыми юридическими вопросами, которые нужно было решить, например, с подключением бизнес-аккаунта к сайту. Это не так сложно, просто требует времени. Но почти всё уже получилось, поэтому, надеюсь, в ближайшие недели всё случится», — приводит слова Рублёва издание The Tennis Circle.
Напомним, россиянин играет в собственном бренде с начала текущего сезона. Ранее спортсмен выступал в одежде марки Nike. Как отмечал Рублёв, цель его бренда — повышение осведомлённости о равенстве и доброте в надежде сделать мир лучше.
Комментарии
- 2 августа 2023
-
11:30
-
11:05
-
10:35
-
10:34
-
10:05
-
09:50
-
09:36
-
09:32
-
09:15
-
06:30
-
06:17
-
04:39
-
03:04
-
01:54
-
01:08
-
00:45
-
00:20
- 1 августа 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:00
-
21:35
-
21:11
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
19:57
-
19:34
-
19:21
-
18:46
-
18:37
-
18:31
-
17:57
Партнерский контент