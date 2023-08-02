Пэр: раньше я много пил, но не мог угнаться за Вавринкой. Стэн очень крепкий парень

Французский теннисист Бенуа Пэр рассказал о совместных вечеринках со швейцарцем Стэном Вавринкой.
«Раньше я много пил, любил ходить на вечеринки, но был теннисист, за которым я не мог угнаться в этом вопросе. Вавринка! Когда он в хорошей форме, он на многое способен. Стэн очень крепкий парень. Больше всего впечатляет то, что на следующий день он мог провести пять часов на корте, потеть и тренироваться как проклятый. Далеко не каждый на такое способен», — написал Пэр на своей странице в социальных сетях.
Ранее 38-летний Вавринка вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), однако не сумел обыграть австралийского теннисиста Алексея Попырина. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу представителя Австралии.
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