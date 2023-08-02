Мирра Андреева: менять гражданство не планирую. У меня обычная студенческая виза Франции

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала распространившуюся недавно в СМИ информацию о том, что она планирует сменить гражданство с российского на французское.
«Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал твит человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. СМИ сразу связались с моим агентом, поняли, что эта новость не соответствует действительности и проигнорировали. Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск», — приводит слова спортсменки «Российская газета».
Напомним, сейчас 16-летняя Мирра Андреева является 62-й ракеткой мира. На прошедшем Уимблдоне теннисистка дошла до четвёртого круга, пробившись через квалификацию.
- 2 августа 2023
-
13:30
-
13:05
-
12:12
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:35
-
10:34
-
10:05
-
09:50
-
09:36
-
09:32
-
09:15
-
06:30
-
06:17
-
04:39
-
03:04
-
01:54
-
01:08
-
00:45
-
00:20
- 1 августа 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:00
-
21:35
-
21:11
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
19:57
-
19:34
-
19:21