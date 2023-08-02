Мирра Андреева: менять гражданство не планирую. У меня обычная студенческая виза Франции

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала распространившуюся недавно в СМИ информацию о том, что она планирует сменить гражданство с российского на французское.

«Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал твит человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. СМИ сразу связались с моим агентом, поняли, что эта новость не соответствует действительности и проигнорировали. Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск», — приводит слова спортсменки «Российская газета».

Напомним, сейчас 16-летняя Мирра Андреева является 62-й ракеткой мира. На прошедшем Уимблдоне теннисистка дошла до четвёртого круга, пробившись через квалификацию.