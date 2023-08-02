Российский теннисист Клок не сумел выйти в 1/4 финала турнира в Чехии в парном разряде

Российский теннисист Денис Клок, выступающий в парном разряде с итальянцем Федерико Яннакконе, не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии челленджер, который проходит в Либереце (Чехия). В матче 1/8 финала Клок и Яннакконе уступили французу Константину Биттун-Кузьмину и украинцу Владимиру Ужиловскому со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась всего 42 минуты.

Клок и Кирилл Киватцев стали единственными российскими теннисистами, сумевшими попасть на турниры, проходящие на текущей неделе в Чехии.

28 июня 2023 года Чехия запретила своим сборным выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства. Ранее стало известно, что из страны была депортирована задержанная в аэропорту Праги российская теннисистка. Она планировала принять участие в хардовом турнире категории WTA-250.