Касаткина — Свитолина: россиянка проиграла первый сет на турнире в Вашингтоне

На хардовом турнире категории WTA-500, который проходит в Вашингтоне (США), завершился первый сет матча второго круга между пятой сеяной россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Украины Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов. Первый сет остался за украинской теннисисткой, которая реализовала два брейк-пойнта. Счёт после первой партии – 6:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга Дарья Касаткина – Элина Свитолина на турнире в Вашингтоне.
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Соперницы встречаются друг с другом в восьмой раз. В семи предыдущих матчах сильнее была Свитолина. Впервые она выиграла у Касаткиной в Нью-Хэйвене в 2016 году, а последняя встреча была совсем недавно, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.
За выход в полуфинал победительница этого матча сыграет с американкой: либо первой сеяной Джессикой Пегулой, либо лаки-лузером Питон Стирнс.
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