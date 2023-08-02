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Касаткина — Свитолина: россиянка проиграла первый сет на турнире в Вашингтоне

Касаткина — Свитолина: россиянка проиграла первый сет на турнире в Вашингтоне
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На хардовом турнире категории WTA-500, который проходит в Вашингтоне (США), завершился первый сет матча второго круга между пятой сеяной россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Украины Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов. Первый сет остался за украинской теннисисткой, которая реализовала два брейк-пойнта. Счёт после первой партии – 6:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга Дарья Касаткина – Элина Свитолина на турнире в Вашингтоне.

Вашингтон (ж). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 21:05 МСК
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4  
2 		0  
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Соперницы встречаются друг с другом в восьмой раз. В семи предыдущих матчах сильнее была Свитолина. Впервые она выиграла у Касаткиной в Нью-Хэйвене в 2016 году, а последняя встреча была совсем недавно, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

За выход в полуфинал победительница этого матча сыграет с американкой: либо первой сеяной Джессикой Пегулой, либо лаки-лузером Питон Стирнс.

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