Касаткина взяла только четыре гейма у Свитолиной на турнире в Вашингтоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал хардового турнире категории WTA-500, который проходит в Вашингтоне (США). В матче второго круга соревнований посеянная пятой Касаткина уступила представительнице Украины Элине Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не использовала ни одну из десяти возможностей взять подачу соперницы. У Свитолиной также один эйс и четыре двойные, но она реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Соперницы встречались друг с другом в восьмой раз. В семи предыдущих матчах сильнее также была Свитолина. Впервые она выиграла у Касаткиной в Нью-Хэйвене в 2016 году, а предыдущая встреча была совсем недавно, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга Дарья Касаткина – Элина Свитолина на турнире в Вашингтоне.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Свитолина сыграет с американкой: либо с первой сеяной Джессикой Пегулой, либо с лаки-лузером Питон Стирнс.