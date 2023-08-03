Свитолина назвала Касаткину сложной соперницей, несмотря на восемь побед подряд

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в матче второго круга турнира в Вашингтоне со счётом 6:2, 6:2.
Для Свитолиной эта победа стала восьмой подряд в противостоянии с Касаткиной.
«Всегда, когда я играю с Дарьей, я стараюсь бороться. Она сложная соперница, поэтому я каждый раз стараюсь перебить ещё один мяч через сетку, самой диктовать игру. Очень рада, что я выиграла сегодняшний матч, особенно при такой жаркой погоде.
Как мне удалось адаптироваться к условиям, учитывая предыдущий ночной матч? Что ж, во-первых, надо поддерживать водный баланс. Да, пить водичку, не спешить между розыгрышами, дышать, пытаться остыть насколько это возможно. Это однозначно сложные условия, поэтому надо не спешить и концентрироваться на том розыгрыше, который играешь сейчас.
Чем обусловлены мои отличные результаты именно на хардовом покрытии? Если быть откровенной, я просто стараюсь хорошо работать ногами, быстро адаптироваться. Это точно не так уж и легко, когда происходит переход с травы на хард, также учитывая всю специфику, как ты двигаешься на траве… Поэтому понадобилось время, чтобы поработать над передвижением по хардовому корту, я работала над физической составляющей. Сейчас я довольна тем, как двигаюсь на корте — стараюсь работать в каждом розыгрыше», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».
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