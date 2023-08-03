Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свитолина назвала Касаткину сложной соперницей, несмотря на восемь побед подряд

Свитолина назвала Касаткину сложной соперницей, несмотря на восемь побед подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в матче второго круга турнира в Вашингтоне со счётом 6:2, 6:2.

Для Свитолиной эта победа стала восьмой подряд в противостоянии с Касаткиной.

«Всегда, когда я играю с Дарьей, я стараюсь бороться. Она сложная соперница, поэтому я каждый раз стараюсь перебить ещё один мяч через сетку, самой диктовать игру. Очень рада, что я выиграла сегодняшний матч, особенно при такой жаркой погоде.

Как мне удалось адаптироваться к условиям, учитывая предыдущий ночной матч? Что ж, во-первых, надо поддерживать водный баланс. Да, пить водичку, не спешить между розыгрышами, дышать, пытаться остыть насколько это возможно. Это однозначно сложные условия, поэтому надо не спешить и концентрироваться на том розыгрыше, который играешь сейчас.

Чем обусловлены мои отличные результаты именно на хардовом покрытии? Если быть откровенной, я просто стараюсь хорошо работать ногами, быстро адаптироваться. Это точно не так уж и легко, когда происходит переход с травы на хард, также учитывая всю специфику, как ты двигаешься на траве… Поэтому понадобилось время, чтобы поработать над передвижением по хардовому корту, я работала над физической составляющей. Сейчас я довольна тем, как двигаюсь на корте — стараюсь работать в каждом розыгрыше», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

Материалы по теме
Невероятный провал Касаткиной в матче с украинкой. Свитолина в восьмой раз обыграла Дарью
Невероятный провал Касаткиной в матче с украинкой. Свитолина в восьмой раз обыграла Дарью
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023