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Оже-Альяссим проиграл 99-й ракетке мира Ватануки во 2-м круге турнира в Вашингтоне

Оже-Альяссим проиграл 99-й ракетке мира Ватануки во 2-м круге турнира в Вашингтоне
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Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались японский теннисист Йосуке Ватануки (99-е место в рейтинге) и канадец Феликс Оже-Альяссим (12). Ватануки одержал победу со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:3) и вышел в следующий круг.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. По ходу игры Йосуке Ватануки выполнил семь эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх (0%) и допустил одну двойную ошибку. На счету Феликса Оже-Альяссима в этом матче шесть подач навылет, нет реализованных брейк-пойнтов (0%) и две двойные ошибки.

В 3-м круге турнира в Вашингтоне Ватануки встретится с французом Уго Умбером (36). Матч предварительно запланирован на 20:30 мск в четверг, 3 августа.

Вашингтон (м). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 22:15 МСК
Йосуке Ватануки
99
Япония
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 12 		7 7  
6 10 		6 3  
         
Феликс Оже-Альяссим
12
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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