Оже-Альяссим проиграл 99-й ракетке мира Ватануки во 2-м круге турнира в Вашингтоне

Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались японский теннисист Йосуке Ватануки (99-е место в рейтинге) и канадец Феликс Оже-Альяссим (12). Ватануки одержал победу со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:3) и вышел в следующий круг.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. По ходу игры Йосуке Ватануки выполнил семь эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх (0%) и допустил одну двойную ошибку. На счету Феликса Оже-Альяссима в этом матче шесть подач навылет, нет реализованных брейк-пойнтов (0%) и две двойные ошибки.

В 3-м круге турнира в Вашингтоне Ватануки встретится с французом Уго Умбером (36). Матч предварительно запланирован на 20:30 мск в четверг, 3 августа.