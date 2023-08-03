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Самсонова уверенно обыграла Кырстю и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Самсонова уверенно обыграла Кырстю и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Самсонова сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Кырсти две подачи навылет и три двойные ошибки.

За выход в полуфинал Самсонова сыграет с победителем пары Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция).

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финальном матче прошлого года обыграла эстонку Кайю Канепи.

Вашингтон (ж). 2-й круг
03 августа 2023, четверг. 01:00 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Сорана Кырстя
32
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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