Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Самсонова уверенно обыграла Кырстю и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Самсонова сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Кырсти две подачи навылет и три двойные ошибки.

За выход в полуфинал Самсонова сыграет с победителем пары Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция).

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финальном матче прошлого года обыграла эстонку Кайю Канепи.