Кори Гауфф пробилась в 1/4 финала турнира в Вашингтоне и сыграет с Белиндой Бенчич

Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались американские теннисистки Хейли Баптист (204-е место в рейтинге) и Кори Гауфф (7). Гауфф одержала победу со счётом 6:1, 6:4 и вышла в следующий круг.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. По ходу игры Хейли Баптист выполнила два эйса, не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх (0%) и допустила две двойные ошибки. На счету Кори Гауфф в этом матче четыре подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из пяти (60%) и три двойные ошибки.
В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Гауфф встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (15). Матч предварительно запланирован на пятницу, 4 августа. Бенчич ранее обыграла американку Лорен Дэвис (54) — 6:1, 6:4.
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