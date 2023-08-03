Новак Джокович рассказал о главном усвоенном им уроке о силе духа

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович высказался о важности восстановления для стабильного ментального состояния.

«Люди всегда говорят: забудь о прошлом, не думай о будущем, живи настоящим. Я не думаю, что это возможно. Наш разум подобен путешественнику, он любит перемещаться между прошлым, настоящим и будущим. Он склонен делать то, чего мы не хотим. Если кто-то говорит вам быть спокойным, не думать об этом, то вы почти наверняка об этом подумаете.

Думаю, один из главных уроков о силе духа, которые я усвоил, заключается в том, что если вы теряете концентрацию, и всё идёт по неправильному для вас пути, это нормально. Примите это, а затем возвращайтесь. И то, как долго вы остаётесь в этом состоянии, и отличает вас от других людей. Поэтому я считаю, что восстановление важнее упорной работы», — сказал Джокович в видео, опубликованном на странице предпринимателя Эндрю Петкэша в соцсетях.