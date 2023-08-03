Циципас: однажды смогу сказать своим внукам, что я был №1
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас заявил, что променяет титул турнира «Большого шлема», чтобы получить высший рейтинг в мире тенниса.
«Я променяю «Большой шлем» на то, чтобы быть номером один. Это определённо что-то особенное, это признак того, что вы достигли максимума в своей карьере, и мне нравится, когда вы можете максимизировать всё. Таким образом, однажды я смогу сказать своим внукам, что я номер один», – приводит слова Циципаса Sportskeeda со ссылкой на El Universal Deportes.
Ближе всего Стефанос Циципас к тому, чтобы стать лучшим игроком в мужском теннисе, был, когда он стал третьим номером мирового рейтинга 9 августа 2021 года. Согласно текущему рейтингу грек занимает пятое место в мире.
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