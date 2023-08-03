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Эмма Радукану провела первую тренировку на корте после операций

Эмма Радукану провела первую тренировку на корте после операций
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Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вернулась на тренировочный корт впервые после операций.

Спортсменка поделилась видео с тренировки с британским теннисистом Кайлом Эдмундом в Лондоне на своей странице в социальных сетях и написала: «Первое возвращение на корт».

Этой весной Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках, а также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. Из-за этого она пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон, участие в US Open также маловероятно.

Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В последующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема».

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