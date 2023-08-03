Наоми Осака: никогда не думала, что вернусь в тур, если у меня будет ребёнок

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака сообщила, что настроена на возвращение в тур после рождения дочери.
«На меня оказывалось серьёзное давление. Я всегда считала, что если у тебя появляется ребёнок, то это, по сути, конец твоей карьеры. Я действительно не вижу большого количества женщин с детьми в туре. Они, как правило, немного старше, и это кажется очень тяжёлым бременем для тела.
Никогда не думала, что вернусь в тур, если у меня будет ребёнок. Но чувствую, что это был волшебный момент для меня. Я действительно хочу усердно работать. Я играю в теннис с трёх лет и хочу наслаждаться временем, отведённым мне на этот спорт», — приводит слова Осаки Sportskeeda со ссылкой на подкаст Mountaintop Conversations.
- 3 августа 2023
-
11:49
-
11:19
-
10:36
-
10:04
-
09:47
-
09:23
-
03:48
-
03:33
-
02:01
-
01:28
-
00:59
-
00:12
- 2 августа 2023
-
23:49
-
23:06
-
22:47
-
21:55
-
20:35
-
18:48
-
16:50
-
16:32
-
16:23
-
15:58
-
15:55
-
13:30
-
13:05
-
12:12
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:35
-
10:34
-
10:05
-
09:50
-
09:36
-
09:32