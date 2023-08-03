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Наоми Осака: никогда не думала, что вернусь в тур, если у меня будет ребёнок

Наоми Осака: никогда не думала, что вернусь в тур, если у меня будет ребёнок
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака сообщила, что настроена на возвращение в тур после рождения дочери.

«На меня оказывалось серьёзное давление. Я всегда считала, что если у тебя появляется ребёнок, то это, по сути, конец твоей карьеры. Я действительно не вижу большого количества женщин с детьми в туре. Они, как правило, немного старше, и это кажется очень тяжёлым бременем для тела.

Никогда не думала, что вернусь в тур, если у меня будет ребёнок. Но чувствую, что это был волшебный момент для меня. Я действительно хочу усердно работать. Я играю в теннис с трёх лет и хочу наслаждаться временем, отведённым мне на этот спорт», — приводит слова Осаки Sportskeeda со ссылкой на подкаст Mountaintop Conversations.

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