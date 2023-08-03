Наоми Осака: люблю журналистов, мне нравится с ними общаться

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака призналась, что любит общаться с представителями СМИ.
«Я выросла в этом мире интервью, я открытый человек. Иногда я говорю то, что не должна говорить журналистам, и это часто доставляет мне неприятности. Но это потому, что я люблю журналистов. Не думаю, что они знают об этом, но мне нравится с ними общаться, отвечать на их вопросы. Это круто, что кто-то интересуется мной настолько, что задаёт вопросы», — приводит слова Осаки Tennis Up To Date со ссылкой на подкаст Mountaintop Conversations.
Напомним, в январе стало известно о беременности Осаки. В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях. В начале июля Осака впервые стала мамой. Теннисистка родила девочку, которую назвала Шай.
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