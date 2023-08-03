Осака: узнала, что такое психическое здоровье, после снятия с «Ролан Гаррос» в 2021 году

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что раньше не знала о существовании проблем с психическим здоровьем.

«На самом деле, я не думала, что такое психическое здоровье. Когда я росла, никто об этом не говорил. Я впервые услышала об этом после того, как снялась с Открытого чемпионата Франции 2021 года. Нет, моё детство не было мрачным и ужасным, просто всё внимание было сосредоточено на теннисе.

Впервые я почувствовала себя по-настоящему подавленной и грустной, когда впервые одержала победу на турнире в Индиан-Уэллсе. Это случилось снова после победы в US Open 2020 года. И в Пекине. Я была в Китае и надеялась, что это пройдёт, но я плакала на корте. Подумала про себя, что не знаю, что это за чувство. Не знаю, как его описать, и не знаю, как всё исправить. Я подумала, что мне придётся с этим жить до конца моих дней. Но я не хочу так жить», — приводит слова Осаки Sportskeeda со ссылкой на подкаст Mountaintop Conversations.