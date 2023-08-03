«Пришлось столкнуться с большим количеством дерьма». Гауфф — о юниорских турнирах

Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф эмоционально высказалась об игре в юниорских турнирах после победы в матче второго круга турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) над соотечественницей Хейли Баптист. Спортсменка подчеркнула, что на юниорских соревнованиях в её время было мало афроамериканских теннисисток.
«Играть с Хейли было эмоционально для меня, потому что в детстве, на юниорских соревнованиях, я видела не так много темнокожих участниц. Нам пришлось столкнуться с большим количеством дерьма, о котором вы не знаете. Этот матч с Хейли в туре действительно много значит. Он напомнил мне о больших мечтах, которые были у нас в детстве. Надеюсь, мы с Хейли сыграем друг с другом ещё много раз и я увижу много маленьких девочек на трибунах. Надеюсь, это станет обычным явлением в нашем спорте», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
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